Чего не бывает у хвойных растений где созревают их семена

Окружающий мир
Чего не бывает у хвойных растений где созревают их семена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У хвойных растений нет листьев . Их семена созревают в шишках .
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