Прошу , помогите!!! Решите пожалуйста, не поняла тему в школе ! Я рассчитываю на вашу помощь , заранее спасибо . Ответ выберу лучшим и награжу балами ! Помогите....

Геометрия
Прошу , помогите!!! Решите пожалуйста, не поняла тему в школе ! Я рассчитываю на вашу помощь , заранее спасибо . Ответ выберу лучшим и награжу балами ! Помогите....
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй треугольник,МPK- равнобедренный т.к . у равнобедренных треугольников два угла при основе равны. у всех треугольн. сума углов=180градусов. найдем в треуг. МPK неизвестный угол: 58 +61 =119. из этого найдем ,что сума двух углов =119,значит трутий угол равен 180-119=61 градус,значит тругольник МPK равнобедренный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
По данным рисунка докажите , что треугольник АВС подобен треугольнику МКС
Ответить
Математика
В прямоугольной системе координат,четыре точки из пяти предложенных в ответах яв??яются вершинами некоторого квадрата. Какая из низ не является вер...
Ответить
Русский язык
Ночь делаю уроки спасите задание:Составьте свой текст,сравнивая размер и оперени?? птиц
Ответить
Українська література
Чи здогадуєшся ти на кого наткнулися в темряві ява і павлуша що робив той персонаж на острові вночі
Ответить
Математика
7:12выполнить действие и проверить
Ответить