Прошу , помогите!!! Решите пожалуйста, не поняла тему в школе ! Я рассчитываю на вашу помощь , заранее спасибо . Ответ выберу лучшим и награжу балами ! Помогите....

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Второй треугольник,МPK- равнобедренный т.к . у равнобедренных треугольников два угла при основе равны. у всех треугольн. сума углов=180градусов. найдем в треуг. МPK неизвестный угол: 58 +61 =119. из этого найдем ,что сума двух углов =119,значит трутий угол равен 180-119=61 градус,значит тругольник МPK равнобедренный.