Пожалуйста помогите. Срочно. Решите уравнение: а)3x-2=5; б)5x-2+3=6 в)8-3/5x=14

Математика
Пожалуйста помогите. Срочно. Решите уравнение: а)3x-2=5; б)5x-2+3=6 в)8-3/5x=14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3x=2+5=7 х=7/3=две целых одна третья б) 5х=6+2-3=5 х= 5:5=1 в) -3/5х=14-8=6 -х=6 : 3/5=10 х= -10
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