Напиши те программу вычисления в массиве из n элементов, заданных датчиком случай??ых чисел из промежутка от -13 до 25, количества четных элементов.

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Напиши те программу вычисления в массиве из n элементов, заданных датчиком случай??ых чисел из промежутка от -13 до 25, количества четных элементов.

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