Напиши те программу вычисления в массиве из n элементов, заданных датчиком случай??ых чисел из промежутка от -13 до 25, количества четных элементов.
Информатика
Напиши те программу вычисления в массиве из n элементов, заданных датчиком случай??ых чисел из промежутка от -13 до 25, количества четных элементов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Begin var a := ArrRandom (ReadInteger ('n='), -13,25).Where (x-> x mod 2=0).Count; write (a); end.
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