Здравствуйте ! Помогите пожалуйста найти удивительные факты о деньгах ?

Окружающий мир
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста найти удивительные факты о деньгах ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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