ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 3) 4)

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)1-гимн 2-родина 3-конституция 4-край 5-февраль 6-закон 7-Моска получится 4)1-Новый год, 2-8 марта,3-день защитника отечества или 9 мая, но кажется, что 9 мая, раз там дедушка
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