ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 3) 4)

Гость: Гость:

3)1-гимн 2-родина 3-конституция 4-край 5-февраль 6-закон 7-Моска получится 4)1-Новый год, 2-8 марта,3-день защитника отечества или 9 мая, но кажется, что 9 мая, раз там дедушка