Помогите пожалуйста срочно! #9
Английский язык
Помогите пожалуйста срочно! #9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предложение-плохо.2 предложение-хорошо.3 предложение-хорошо.4 предложение-плохо.5 предложение-плохо.6 предложение-хорошо.7 предложение-хорошо.8 предложение-плохо.9 предложение-плохо
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