Задача по физике. Паучок массой 0,1 мг спускается по нити паутины, прикреплённой к потолку лифта, когда тот начинает подниматься с ускорением 3 м/с ². С каким ускорением относительно лифта опускается паучок, если сила натяжен...

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Перейдём в СО связанную с лифтом. Тогда для него ускорение свободного падения будет из В.Д. => a+g = 13м/c^2=gотн Теперь запишем 2-ой з.Н. в проекции на ось Y T-mgотн=ma a=T-mgотн/m= 8м/c^2. относительно лифта это и есть его ускорение. Нить считали идеальной.