Сколько душ было у Дубровского, Троекурова и Верденского?) Буду благодарна!
Литература
Сколько душ было у Дубровского, Троекурова и Верденского?) Буду благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Дубровского было 70 душ. Троекурова - 3000. Может быть вы имели ввиду Верейского? Если да, то 3000.
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