Сколько душ было у Дубровского, Троекурова и Верденского?) Буду благодарна!

Литература
Сколько душ было у Дубровского, Троекурова и Верденского?) Буду благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Дубровского было 70 душ. Троекурова -  3000. Может быть вы имели ввиду Верейского? Если да, то 3000. 
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