Выберите адрес ячейки, который является относительным. A) 2S B) C$2 C) B3 D) $A$4
Информатика
Выберите адрес ячейки, который является относительным. A) 2S B) C$2 C) B3 D) $A$4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: C) B3. (Относительный адрес ячейки в Excel – это такой адрес, который изменяется при переносе формулы в другое место текущего листа Excel.)
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