Выберите адрес ячейки, который является относительным. A) 2S B) C$2 C) B3 D) $A$4

Информатика
Выберите адрес ячейки, который является относительным. A) 2S B) C$2 C) B3 D) $A$4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: C) B3.  (Относительный адрес ячейки в Excel – это такой  адрес, который изменяется при переносе формулы  в другое место текущего листа Excel.)
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