Помогите пожалуйста срочно!!!! фонетический разбор слов, лес, еж, луч, Оля.
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно!!!! фонетический разбор слов, лес, еж, луч, Оля.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В плацкартном вагоне на 18 больше чем в купейном.Всего в двух вагонах 90 мест. Сколько пассажирских мест в плпцкарте? и сколько в купейном?
Русский язык
Определите,какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове.Запишите по два примера слов с таким же окончанием .Сделайте вывод о том,в каких ф...
Математика
60 тетрадей в линейку разложили в 4 одинаковые пачки, а тетради в клетку- в 5 таких же пачек. сколько было тетрадей в клетку? помогите решить
Английский язык
Помогите пожалуйста!!!!! Complete the following sentences with a,the or no article. 1. What are you doing at ................ moment? 2. What...