Помогите пожалуйста срочно!!!! фонетический разбор слов, лес, еж, луч, Оля.

Русский язык
Помогите пожалуйста срочно!!!! фонетический разбор слов, лес, еж, луч, Оля.
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