Помогите пожалуйста срочно на завтра!!!! Сочинение на тему " Роль памятников культуры и архитектуры в нашей жизни "!!!!

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Памятники, как культурные, так и архитектурные, несомненно, играют большую роль в нашей жизни. Благодаря им мы можем выучить историю, узнать что-то новое. Они будто переносят нас в прошлое, мы можем увидеть все своими глазами и даже потрогать (если то позволяют правила). Было бы невероятно трудно учить историю, если бы у нас не было памятников. Памятники вызывают интерес даже у детей, когда печатные тексты они даже не могут воспринять.