Помогите с информатикой пожалуйста ( с 1 по 8 ) !!!

Информатика
Помогите с информатикой пожалуйста ( с 1 по 8 ) !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Растровая, векторная 2) 3) 4)Наименьшая неделимая часть цифрового изображения (для растрового) 5) 6) 7) 8)Величина показывает какое количество точек приходится на 1 дюйм. Величина dpi
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