Вызначте масштаб карты на якій відстань між населеними пуктами у 4 км становить 8с??, 10см, 20см

География
Вызначте масштаб карты на якій відстань між населеними пуктами у 4 км становить 8с??, 10см, 20см
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