Відредагуйте словосполучення. Грошові кошти, являтися доказом, повістка дня, розповсюдити досвід, прийняти присягу, проявити турботу, приймати участь, ігнорувати правилами.
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Відредагуйте словосполучення. Грошові кошти, являтися доказом, повістка дня, розповсюдити досвід, прийняти присягу, проявити турботу, приймати участь, ігнорувати правилами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Готівка, бути доказом, порядок денний, поширити досвід, складати присягу (присягати), виявити турботу, брати участь, ігнорувати правила.
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