Используя карту проанализируйте три способа перемещения литосферных плит
География
Используя карту проанализируйте три способа перемещения литосферных плит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемещение литосферных плит: 1.Столкновение континентальных плит. 2.Сближение материковой и океанической литосферных плит. 3.Расхождение двух плит. Пожалуйста. :)
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