Допоможіть скласти речення: 1) підмет,присудок, обставина і обставина.2) означення, підмет, присудок і присудок,означення , додаток.3)підмет,присудок , до даток, обставина.
Українська мова
Допоможіть скласти речення: 1) підмет,присудок, обставина і обставина.2) означення, підмет, присудок і присудок,означення , додаток.3)підмет,присудок , до даток, обставина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава буяє на лугах ошатно. Багряна осінь малює, красується своїми нотами. Земля красується мелодією пташиною.
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