Упр225.Выпиши слова парами
Русский язык
Упр225.Выпиши слова парами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десница - правая рука; длань - ладонь; зеница - зрачок; вежды - веки; ланиты - щёки; перси - грудь.
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