Одна из сторон треугольника равна 22см, а вторая равна 38см.Найдите третью сторону треугольника,если известно,что она вдвое меньше одной из данных сторон
Математика
Одна из сторон треугольника равна 22см, а вторая равна 38см.Найдите третью сторону треугольника,если известно,что она вдвое меньше одной из данных сторон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как сторона вдвое меньше одной из данных сторон, то она либо равна 11 см либо 19 см, но при 11 см не выполняется неравенство треугольника: 38>11+22=33. Значит искомая сторона равна 19.см. Ответ: 19 см
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