Помогите пожалуйста срочно надо!! Небольшое эссе..Россия сегодня и сейчас это запад или восток?
История
Помогите пожалуйста срочно надо!! Небольшое эссе..Россия сегодня и сейчас это запад или восток?
Ответ(ы):
Гость:
Россия-ни Запад,ни Восток, Россия – самобытна.На уникальность положения российской цивилизации обращал внимание и П.Я. Чаадаев: «…Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны были сочетать в себе две великие основы духовной природы — воображение и разум, и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Не эту роль предоставило нам Провидение. Оно предоставило нас всецело самим себе». «Про нас можно сказать, что мы составили как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру».Россия — это Восток из-за больших просторов , из-за больших территорий, благодаря которым, наша страна такая богатая.
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