Помогите пожалуйста!!! Срочно надо..... Постройте график функции у=1/2(lх/2-2/хl+х/2+2/х).Определите,при каких значениях m прямая у=m имеет с графиком ровно одну общую точку.
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Срочно надо..... Постройте график функции у=1/2(lх/2-2/хl+х/2+2/х).Определите,при каких значениях m прямая у=m имеет с графиком ровно одну общую точку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по графику прямая у=m будет иметь с графиком одну общую точку при m=-1
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