Из домо в школу,расстояние между которыми равно 300 м,вышел ученик.Каждую минуту он проходит 60 м.Сколько метров ему осталось пройти через 3 мин после выхода.

Математика

Из домо в школу,расстояние между которыми равно 300 м,вышел ученик.Каждую минуту он проходит 60 м.Сколько метров ему осталось пройти через 3 мин после выхода.

Автор: Гость