Из домо в школу,расстояние между которыми равно 300 м,вышел ученик.Каждую минуту он проходит 60 м.Сколько метров ему осталось пройти через 3 мин после выхода.

Математика
Из домо в школу,расстояние между которыми равно 300 м,вышел ученик.Каждую минуту он проходит 60 м.Сколько метров ему осталось пройти через 3 мин после выхода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*3 = 180(м) - прошёл за три минуты 2) 300-180=120 (м) - осталось идти Ответ: 120 метров ему осталось пройти
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