в сосуде смешали воду при температуре 10°С и воду при температуре 90°С. через некоторое время в сосуде установилась температура 40°С. . рассчитайтеотношение массы холодной воды к массе горячей С дано,пожалуйста не берите решени...

Физика

в сосуде смешали воду при температуре 10°С и воду при температуре 90°С. через некоторое время в сосуде установилась температура 40°С. . рассчитайтеотношение массы холодной воды к массе горячей С дано,пожалуйста не берите решения с других сайтов,я там уже смотрела

Автор: Гость