в сосуде смешали воду при температуре 10°С и воду при температуре 90°С. через некоторое время в сосуде установилась температура 40°С. . рассчитайтеотношение массы холодной воды к массе горячей С дано,пожалуйста не берите решени...
Физика
в сосуде смешали воду при температуре 10°С и воду при температуре 90°С. через некоторое время в сосуде установилась температура 40°С. . рассчитайтеотношение массы холодной воды к массе горячей С дано,пожалуйста не берите решения с других сайтов,я там уже смотрела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я и не беру! Холодная вода нагревается: Q1 = c*m1*(t-t1) Горячая вода остывает: Q2 = c*m2*(t2-t) По закону сохранения энергии: Q1=Q2 c*m1*(40-10)=c*m2*(90-40) 30*m1=50*m2 m1 / m2 = 50/30 Или: m1 : m2 = 5 : 3 Всё!
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