За первый час самолет пролетел 455км,а за второй час на 32 км меньше.Сколько километров пролетел за 2 часа.
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За первый час самолет пролетел 455км,а за второй час на 32 км меньше.Сколько километров пролетел за 2 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(455+455)-32=878 км самолет пролетел за 2 часа
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