За первый час самолет пролетел 455км,а за второй час на 32 км меньше.Сколько километров пролетел за 2 часа.

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За первый час самолет пролетел 455км,а за второй час на 32 км меньше.Сколько километров пролетел за 2 часа.

Автор: Гость