Помогите пожалуйста 1 митохондрии 2 лизосомы 3 сеть каналов 4 хлоропласты 5 вакуоль
Биология
Помогите пожалуйста 1 митохондрии 2 лизосомы 3 сеть каналов 4 хлоропласты 5 вакуоль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митохондрии- двумембранное строение; внутренняя мембрана имеет вырост -кристаллов, имеющие ферменты, которые обеспечивают кислородный этап энергетического обмена. Лизосомы- овальные тельца , окружение трехслойной мембраной , содержат около 30 расщепляющих ферментов. Они образуются из структур комплекса Голджи или из ЭПС. Вакуоль - обязательный организации растительной клетки; содержит растворенные органические вещества и миниральные соли.
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