Решите задачи 1) М. проживает в городе Омске. После смерти матери он получил в наследство домовладение, расположенное в г. Краснодаре. Он его решил продать. Покупатель проживает в г. Анапе. В каком из городов должен быть оформ...
Право
Решите задачи 1) М. проживает в городе Омске. После смерти матери он получил в наследство домовладение, расположенное в г. Краснодаре. Он его решил продать. Покупатель проживает в г. Анапе. В каком из городов должен быть оформлен договор купли-продажи домовладения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще, это не имеет значение, где заверять с нотариусом доверие на имущество, ты заверяешь бумаги - и все. Но по логике, в городе, в котором расположено имущество, то есть г. Краснодаре, но это такое
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