2.Вместо 12 коллегий Александром I было создано 8 министерств, отличившихся: а) сочетанием коллегиальности с персональной ответственностью; б) подотчетностью только Сенату; в) принципом единоначалия; г) принципом выборности ...

История

2.Вместо 12 коллегий Александром I было создано 8 министерств, отличившихся: а) сочетанием коллегиальности с персональной ответственностью; б) подотчетностью только Сенату; в) принципом единоначалия; г) принципом выборности министра и его заместителей; д) полной бесконтрольностью и произволом министерских чиновников.

Автор: Гость