2.Вместо 12 коллегий Александром I было создано 8 министерств, отличившихся: а) сочетанием коллегиальности с персональной ответственностью; б) подотчетностью только Сенату; в) принципом единоначалия; г) принципом выборности ...
История
2.Вместо 12 коллегий Александром I было создано 8 министерств, отличившихся: а) сочетанием коллегиальности с персональной ответственностью; б) подотчетностью только Сенату; в) принципом единоначалия; г) принципом выборности министра и его заместителей; д) полной бесконтрольностью и произволом министерских чиновников.
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Правильный ответ под буковой а
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