-х^2+7х-10=0 Решите пожалуйста пример,очень нужно!
Математика
-х^2+7х-10=0 Решите пожалуйста пример,очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х^2+7х-10=0 Д=49-4*(-1)*(-10) = 49-40=9 х1= -7+3 / -2 = -4 /-2 =2 х2 = -7-3 / -2 = -10 /-2 =5
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