112:(17+x)=4. помогите решить нормально уравнение
Математика
112:(17+x)=4. помогите решить нормально уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+x= 112 :4 17+x=28 x=28-17 x=11
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