Прочитайте выпишите фразеологические обороты объясните их значение. помогите по??алуйста1)обычно он был человеком разговорчивым а в тот вечер словно язык проглотил. 2) То, что ты слышал секрет. Так что держи язык аa зубами! 3) ...
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Прочитайте выпишите фразеологические обороты объясните их значение. помогите по??алуйста1)обычно он был человеком разговорчивым а в тот вечер словно язык проглотил. 2) То, что ты слышал секрет. Так что держи язык аa зубами! 3) Замечательный педлrо А С. Макаренко находил общий язык даже с самum"трудными" детьми. 4)Сергей Петрович и без осмотра печи понимал, что она онDедена из строя, по кр м дней пять, на пелелю, шо у него не поворачивался язык зать об отом. (П. В.) b)А когда Ванюша намеревался что-то с оmтуoнaамом прибanить, сестра так взглянула него что тот прикусил язык. (Пол) 6) У пее длинный язык, а тыс ней слишком откропеша. 7) У тебя, братец, язык без костей, ты чего только не выдумаешь. (Грueор) 8) -0 чем толкоoал? спросил у него другой мужик...- Так, бол тал кое-что; язык почесать захотелось. (T) 9) По доро в шенскую они заговорили о создадшемся положении и очень быстро нашли общий языкк. (Шол.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Язык проглотил - много молчал, был неразговорчив. 2. Держи язык за зубами - помалкивай, не болтай. 3. Общий язык - общие темы для разговора, точки соприкосновения. 4. Язык не поворачивался - не мог, или было неудобно сказать что-то из-за каких-либо обстоятельств. 5. Прикусил язык - замолчал . 6. Длинный язык - человек болтлив не в меру, не умеет хранить секреты. 7. Язык без костей - излишняя разговорчивость, любовь к сплетням и байкам. 8. Язык почесать - поговорить ниочем. 9. См. номер 3
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