Прочитайте выпишите фразеологические обороты объясните их значение. помогите по??алуйста1)обычно он был человеком разговорчивым а в тот вечер словно язык проглотил. 2) То, что ты слышал секрет. Так что держи язык аa зубами! 3) ...

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Прочитайте выпишите фразеологические обороты объясните их значение. помогите по??алуйста1)обычно он был человеком разговорчивым а в тот вечер словно язык проглотил. 2) То, что ты слышал секрет. Так что держи язык аa зубами! 3) Замечательный педлrо А С. Макаренко находил общий язык даже с самum"трудными" детьми. 4)Сергей Петрович и без осмотра печи понимал, что она онDедена из строя, по кр м дней пять, на пелелю, шо у него не поворачивался язык зать об отом. (П. В.) b)А когда Ванюша намеревался что-то с оmтуoнaамом прибanить, сестра так взглянула него что тот прикусил язык. (Пол) 6) У пее длинный язык, а тыс ней слишком откропеша. 7) У тебя, братец, язык без костей, ты чего только не выдумаешь. (Грueор) 8) -0 чем толкоoал? спросил у него другой мужик...- Так, бол тал кое-что; язык почесать захотелось. (T) 9) По доро в шенскую они заговорили о создадшемся положении и очень быстро нашли общий языкк. (Шол.)

Автор: Гость