6 вопросов по сказке оловянный солдатик
Литература
6 вопросов по сказке оловянный солдатик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Почему оловянный солдатик прыгнул в огонь за девочкой? 2.Как оловянный солдатик относился к своей возлюбленной? 3.Почему у него нет одной ноги? 4.Почему он заступился за девочку? 5.Почему злой волшебник хотел жениться на ней.(или не волшебник, я хз, 100 лет назад читал) 6. Что особенного в оловянном солдатике?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте выпишите фразеологические обороты объясните их значение. помогите по??алуйста1)обычно он был человеком разговорчивым а в тот вечер словн...
Биология
Право
Решите задачи 1) М. проживает в городе Омске. После смерти матери он получил в наследство домовладение, расположенное в г. Краснодаре. Он его реш...
Русский язык
Математика