6 вопросов по сказке оловянный солдатик

Гость: Гость:

1.Почему оловянный солдатик прыгнул в огонь за девочкой? 2.Как оловянный солдатик относился к своей возлюбленной? 3.Почему у него нет одной ноги? 4.Почему он заступился за девочку? 5.Почему злой волшебник хотел жениться на ней.(или не волшебник, я хз, 100 лет назад читал) 6. Что особенного в оловянном солдатике?