Приведите дроби к одному из знаминателей 10, 100, 1000,и зпишите соответствующие десят??чные дроби 3/4, 2/5 ,3/20, 2/25, 3/50, 11/500
Математика
Приведите дроби к одному из знаминателей 10, 100, 1000,и зпишите соответствующие десят??чные дроби 3/4, 2/5 ,3/20, 2/25, 3/50, 11/500
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. 3/4 = 3*25/4*25=75/100=0.75 №2. 2/5 = 2*2/5*2=4/10=0.4 №3. 3/20 = 3*5/20*5=15/100=0.15 №4. 2/25 = 2*4/25*4=8/100=0.08 №5. 3/50=3*2/50*2=6/100=0.06 №6. 11/500=11*2/500*2=22/1000=0.022
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