Яку роль в Біблії та Корані відіграють притчі

Литература
Яку роль в Біблії та Корані відіграють притчі
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Гость:
Притчи в Біблї та Корані відіграють повчальну роль.
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