Яку роль в Біблії та Корані відіграють притчі
Литература
Яку роль в Біблії та Корані відіграють притчі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притчи в Біблї та Корані відіграють повчальну роль.
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