Домашняя птица в архаической древней греции
История
Домашняя птица в архаической древней греции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В архаической Древней Греции существовала домашняя птица известная под названием персидская птица, считавшаяся долгое время экзотической и сильноуступавшая по популярности другой птице, в наши дни тоже хорошо известной , но менее распространенной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
За первый час самолет пролетел 455км,а за второй час на 32 км меньше.Сколько километров пролетел за 2 часа.
Математика
Приведите дроби к одному из знаминателей 10, 100, 1000,и зпишите соответствующие десят??чные дроби 3/4, 2/5 ,3/20, 2/25, 3/50, 11/500
Литература