Нозоыите общие черты простейших.какие фунуции функции выполняет их клетка

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Общая характеристика простейших. У всех простейших, независимо от того, являются они одноклеточными или колониальными организмами, каждая клетка может выполнять все функции живого организма. Она может самостоятельно перемещаться, питаться, перерабатывать пищу, дышать, выбрасывать наружу ненужные переработанные вещества, размножаться путем деления. Даже у колониального простейшего, чьи клетки связаны вместе, если осторожно отделить какую-нибудь клетку от колонии, она сможет жить самостоятельно, так как сохраняет все функции целого организма. Основу клетки простейших составляют ядро и цитоплазма с различными выростами и включениями. Известно около 70000 видов простейших.Таким образом, простейшие животные сочетают в себе функции клетки и самостоятельного организма. Амебы. ￼ Дизентерийная амёба. Насчитывают более 100 видов амеб, похожих на обыкновенную амебу. У всех амеб голое тело. Перемещаются они образуя ложноножки. Некоторые из них являются паразитами в кишечнике животных и человека. Наиболее опасна дизентерийная амеба, обитающая в толстой кишке человека. Она вызывает язвы в кишечнике и кровяной понос. Дизентерийная амеба распространяется при помощи цист, выходящих с калом наружу. Эти цисты могут попасть в кишечник человека при питье загрязненной воды. В кишечнике они превращаются в амеб, питающихся разрушенными участками кишки и кровью. К амебам относятся такжефораминиферы - морские корненожки. Их тело, диаметром 0,1-1 мм, иногда до 20 см, заключено в раковину, часто известковую. Через устье и поры раковинок высовываются ложноножки в виде длинных переплетающихся нитей. Раковины фораминифер образуют значительную часть морских илов, морских осадков и пород. Из них образовались месторождения ценного строительного материала - известняка.