Подбери и запиши синонимы антонимы слова отдых

Русский язык
Подбери и запиши синонимы антонимы слова отдых
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Гость:
Антоним: отдых-работа Синоним: отдых-выходной, отдых-расслабление
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