Помогите пожалуйста срочно. НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ: срочно надо!!!
Математика
Помогите пожалуйста срочно. НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ: срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 5/12там просто нужно было домножить
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