Выясните,какие движения можно совершать в плечевом и коленном суставах
Биология
Выясните,какие движения можно совершать в плечевом и коленном суставах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В плечевом суставе можно совершать круговые движения как в в право, так и на лево.При беге мы раскачиваем свои руки вперёд и назад, тем самым помогая своему телу делать рывок вперёд. В коленном можно совершать только движение вперёд и назад, потому что наше полено не предназначено для движения в лево и право. Наша коленная чашечка помогает держать места сцеплений костей в безопасности.Нади колени предназначены чтобы помогать при отталкивании сдвинуться с места.
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