Помогите пожалуйста срочно номер 359 и 360 я вам дам 200 баллов
Математика
Помогите пожалуйста срочно номер 359 и 360 я вам дам 200 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
¶359 1.x=1 2.x=-2,5 3.x=6 4.x=2 6.x=1,5
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