Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "я" дремл_щий щекоч_щий пол_щий пил_щий Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "у" порт_щийся ненавид_щий слыш_щий трепещ_щий Вставь буквы. Отметь слово, которое п...
Русский язык
Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "я" дремл_щий щекоч_щий пол_щий пил_щий Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "у" порт_щийся ненавид_щий слыш_щий трепещ_щий Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "е" ненавид_мый множ_мый слыш_мый обижа_мый Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "и" вычита_мый изуча_мый колебл_мый движ_мый Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "е" выкач_нный(воздух) расстрел_нный увеш_нный промасл_нный Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с "и" наде_вшийся раста_вший накле_вший увид_вший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хз шучу 1 с буквой я полящий с буквой у
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Сформулируйте признаки делимости на 10, на 5, и 2. 2.Сформулируйте признаки делимости на 9, и на 3. 3.Какие числа называются простыми? 4.Ка...
Английский язык
Найди ошибки и напиши правильно.Отгадай загадку. It am big.His nose are long and teeth are big.It like meat and fish.It am not fat.It is gren. It ...
Математика
На участке прямоугольной формы построили дом и две одинаковые квадратные хозяйственные постройки. Посмотри на рисунок и найди площадь незастроенног...