Помогите пожалуйста, столько, сколько сможите)

Алгебра
Помогите пожалуйста, столько, сколько сможите)
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Ответ(ы):
Гость:
1) Упростите выражение и найдите значение   0,2 * 4x  = 0,8x   x = 0,35 ⇒ 0,8 * 0,35 = 0,28 Ответ В) 2) Найдите верное равенство     7m - 2n + 3m = 10m - 2n    10m - 2n = 10m - 2n  Ответ Б) 3) Приведите подобные    1,8y + 3 - 2,8y  -0,2x - 2y = -0,2x - 3y + 3 Ответ А) 4) Раскройте и приведите подобные (1/4) * (32а + 24b) - 3*(8а+b) = 8а + 6b -  24а + 3b = 9b - 16a Ответ Б) 5) Упростите и найдите значение 0,3x + 0,2*(x - 44) = 0,3x + 0,2x - 8,8 = 0,5x - 8,8 x = -7,2  ⇒  0,5 * (-7,2) - 8,8 = -3,6 - 8,8 = -12,4 Ответ В)
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