Помогите пожалуйста, столько, сколько сможите)

Гость: Гость:

1) Упростите выражение и найдите значение 0,2 * 4x = 0,8x x = 0,35 ⇒ 0,8 * 0,35 = 0,28 Ответ В) 2) Найдите верное равенство 7m - 2n + 3m = 10m - 2n 10m - 2n = 10m - 2n Ответ Б) 3) Приведите подобные 1,8y + 3 - 2,8y -0,2x - 2y = -0,2x - 3y + 3 Ответ А) 4) Раскройте и приведите подобные (1/4) * (32а + 24b) - 3*(8а+b) = 8а + 6b - 24а + 3b = 9b - 16a Ответ Б) 5) Упростите и найдите значение 0,3x + 0,2*(x - 44) = 0,3x + 0,2x - 8,8 = 0,5x - 8,8 x = -7,2 ⇒ 0,5 * (-7,2) - 8,8 = -3,6 - 8,8 = -12,4 Ответ В)