Обьяснить происхождение и смысл выражения сизифов труд

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происхождение: в основу выражения лег миф о Сизифе, который был приговорен богами к вечной и бесполезной работе по вкатыванию большого камня на вершину горы, в конце пути камень каждый раз скатывался к подножию и работа начиналась снова; "сизифов труд" - работа, выматывающая, отнимающая большое количество сил, бесполезная, результаты которой обесценены.