В предложение "Солнце медленно выпливает из за кромки леса"Помогите найти грамматическую основу слово "леса". В предложение "Мальчик старательго завернул подарок в белую бумагу"Помогите разобрать слово "бумагу"по частям речи

Русский язык

В предложение "Солнце медленно выпливает из за кромки леса"Помогите найти грамматическую основу слово "леса". В предложение "Мальчик старательго завернул подарок в белую бумагу"Помогите разобрать слово "бумагу"по частям речи

Автор: Гость