В предложение "Солнце медленно выпливает из за кромки леса"Помогите найти грамматическую основу слово "леса". В предложение "Мальчик старательго завернул подарок в белую бумагу"Помогите разобрать слово "бумагу"по частям речи
Русский язык
В предложение "Солнце медленно выпливает из за кромки леса"Помогите найти грамматическую основу слово "леса". В предложение "Мальчик старательго завернул подарок в белую бумагу"Помогите разобрать слово "бумагу"по частям речи
Ответ(ы):
Гость:
Лес-основа бумагу-впредложении является дополнением выраженное существительном в В п ед ч ж р
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