Cos(-pi/3)-cos(2pi/3)+4
Математика
Cos(-pi/3)-cos(2pi/3)+4
Ответ(ы):
Гость:
Формулы приведения cos(- pi/3) = cos(pi/3)= 1 / 2 ( cos - чётная функция ) cos (2 pi /3) = cos 120 градусов = - 1 /2 Получим : 1/2 - ( - 1/2 ) +4 = 1/2 + 1/2 +4= 4 целых + 1 =5
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