Масса медного чайника 132 кг. Определите массу такого же по форме и размером алюмин??евого чайника?
Физика
Масса медного чайника 132 кг. Определите массу такого же по форме и размером алюмин??евого чайника?
Ответ(ы):
Гость:
Поскольку, согласно условию, объём металла в обоих случаях один и тот же, то массы M1, M2 чайников относятся друг к другу так же как и плотности r1, r2. Отсюда имеем M2=M1*r2/r1.
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