Помогите пожалуйста. Только для УМНЫХ Даю много баллов ♥♡ Вася пошол в школу в 8:30 , пришол в 12:00, пошол в магазин - занял 6 мин. времени , ехал на автобусе 15 мин. шол по леснетсе 7 мин. , приготовил обед (5 мин.) поел (3...

Математика

Помогите пожалуйста. Только для УМНЫХ Даю много баллов ♥♡ Вася пошол в школу в 8:30 , пришол в 12:00, пошол в магазин - занял 6 мин. времени , ехал на автобусе 15 мин. шол по леснетсе 7 мин. , приготовил обед (5 мин.) поел (3 мин.) убрался в доме (30 мин. ) и пошол в кино . •Когда Вася пошол в кино ? •Раздели результат на 3.

Автор: Гость