Помогите пожалуйста. Только для УМНЫХ Даю много баллов ♥♡ Вася пошол в школу в 8:30 , пришол в 12:00, пошол в магазин - занял 6 мин. времени , ехал на автобусе 15 мин. шол по леснетсе 7 мин. , приготовил обед (5 мин.) поел (3...
Математика
Помогите пожалуйста. Только для УМНЫХ Даю много баллов ♥♡ Вася пошол в школу в 8:30 , пришол в 12:00, пошол в магазин - занял 6 мин. времени , ехал на автобусе 15 мин. шол по леснетсе 7 мин. , приготовил обед (5 мин.) поел (3 мин.) убрался в доме (30 мин. ) и пошол в кино . •Когда Вася пошол в кино ? •Раздели результат на 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посчитаем. 8.30 - 12.00 Школа +6=12.06 +15=12.21 +7=12.28 +5=12.33 +3=12.36 +30=13.06 Вася пошел в кино в 13.06. Поделить на три: Переведем все в минуты и поделим. 13ч6мин=786мин 786:3=262 мин или 4 часа 22 минуты
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