Помогите решить 2.33 и 2.34 номера по химии.

Гость: Гость:

2.33 а) 4Al+3O2->2Al2O3 б)2Ca+O2->2CaO в)4Li+O2->2Li2O г)2Cu+O2->2CuO 2.34 а)2C2H6+7O2->4CO2 (в газообразном виде)+6H2O б)C4H10+9O2->4CO2 (в газообразном виде)+10H2O в)2H2S+O2->2H2O+2S г)2C2H2+5O2->4CO2 (в газообразном виде)+2H2O Ну как-то так, ах да не забудь над стрелочками температуру (t`)