Помогите пожалуйста УПР 64 вопросы 1)2)3)❤️❤️❤️
Русский язык
Помогите пожалуйста УПР 64 вопросы 1)2)3)❤️❤️❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокоренные слова: часовщик, часики Корень: час Корень-это морфема общей части родственных слов, выражающая и предопределяющая лексическое значение слова. Он стоит между приставкой и суффиксом. Корень несёт в себе основной смысл и значение слова.
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