Помогите пожалуйста УПР 64 вопросы 1)2)3)❤️❤️❤️

Гость: Гость:

Однокоренные слова: часовщик, часики Корень: час Корень-это морфема общей части родственных слов, выражающая и предопределяющая лексическое значение слова. Он стоит между приставкой и суффиксом. Корень несёт в себе основной смысл и значение слова.