Помогите пожалуйста упр 71
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Помогите пожалуйста упр 71
Ответ(ы):
Гость:
Ночью метель укрыла рябинку пушистым снегом.Утром прилетели к рябинке свиристели.Они стали лакомиться ягодами рябины. Чтобы определить падеж выделенных существительных, нужно поставить к ним вопрос. Метель (кто?что?)-И.п,,рябинку(кого?что)-В п.,снегом(кем?чем?)-Т.п., Свиристели(кто?что?)-И.п.,рябинке(кому?чему?)-Д.п., Рябины(кого?чего?)-Р.п.
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