Помогите пожалуйста упражнение 150. Выпишите словосочетания с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имен существительных.
Русский язык
Помогите пожалуйста упражнение 150. Выпишите словосочетания с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имен существительных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поют о родине-Д.П. плещется о берег-В.п. села на стебелек-В.п. бушует на дворе-П.п. бежит в долину-В.п. в аллее парка-Р.п. в небе раздалась-П.п.
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